一線搜查｜沙田崇真學校校長辦5場榮休活動　老師學生要表演　設專區收禮物

退休本來是開心事，不過最近沙田崇真學校前任校長洪細君則鬧出風波。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，洪細君榮休活動原訂5場之多，動員全體教職員參與，各有任務，包括要上台表演，而且要夾錢送禮物，活動場地更另設「收禮區」接受家長等出席者禮物。有知情人士形容，學校上上下下「冇人想參加呢一堆活動」。

知情人士表示，教職員都收到榮休活動的詳盡的工作表，人人有份。（開電視節目《一線搜查》截圖）

教職員「被迫」辦榮休活動？

沙田崇真學校於2008年一度面臨殺校危機，2009年洪細君上任校長後，學校成功扭轉劣勢，成為區內名校，贏得家長支持。《一線搜查》攝製隊訪問了多位家長，他們都給洪細君正面評價，有家長說：「佢好關心學生，也緊張學生進度。」另有人讚：「佢好記得學生啲名，連埋啲家長佢都記得。」然而到洪細君退休前夕，卻疑因榮休活動安排惹教職員不滿。

據知情人士表示，一連5場的榮休活動有不同模式和日期，教職員都獲派任務，負責唱詩、表演、大合照等等，「我哋感覺上覺得佢當咗係公務」。知情人士說：「公還公，私還私，我覺得多謝一個人係自發性，唔係你迫我，或者你設計好晒啲嘢，叫我跟住做。」

榮休活動中，教師上台唱詩。（開電視節目《一線搜查》截圖）

丈夫監督安排？校監出錢？

此外，知情人士表示，榮休活動還有不少安排令人覺得有問題。首先，洪細君的丈夫並非學校職員，卻自出自入校園，還會監督教職員籌備榮休活動的工作。他又引述洪細君曾表示，榮休活動費用由校監出資，「一個係校長，而一個係監察佢嘅人──校監，點解會有咁多金錢來往？」另外，教職員又要夾錢送禮，每人22元，送的是校長想要的行李箱，價值1743元。

學校有「收禮區」登記家長及出席者送給洪細君禮物。（開電視節目《一線搜查》截圖）

設「收禮區」登記禮物

根據知情人士提供片段可見，榮休活動現場設有「收禮區」，登記家長等出席者送來的禮物，包括生果、鮮花、紅棗12包和廚具等等。根據廉政公署指引，教職員原則上要拒絕接受因為公職而獲得的利益。

榮休活動後3人確診

榮休活動原計劃於8月舉行，共有5場，但由於疫情關係，至9月只舉辦了2場，活動過後，包括學生在內，至少有3人確診。從知情人士提供片段可見，活動期間師生都靠得非常近，例如大合照或台上唱歌時，基本上都沒有保持社交距離。

教職員合資送出的行李箱價值1743元。（開電視節目《一線搜查》截圖）

對於榮休活動連串問題，有家長接受《一線搜查》訪問時表示：「我覺得老師好難say no（拒絕）。」至於送禮給校長，該家長則認為可以接受，因為「佢都退休，係一份心意」，相信不會有利益關係。

《一線搜查》曾致電及WhatsApp洪細君，但她都沒有回應。崇真學校法團校董會則回覆稱，榮休活動已因應防疫要求作出相應調節，又表示洪細君已於9月1日起榮休。事實上，校方其後發出通告，指因疫持續，所以取消之後的⁮幾場榮休活動。教育局表示已知悉事件，並已聯絡學校，會繼續跟進。有關沙田崇真學校校長榮休活動爭議詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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