一線搜查｜羊毛衣物16大保養需知　幾耐洗一次？起毛粒／甩線點處理？轉季收納必看

羊毛衣物只在每年冬季的短短兩至三個月出動。為了延長羊毛衣服的壽命，我們應正確清洗和護理它。羊毛纖維本身富有彈性，且有天然抗污抗菌功能，那麼要清洗的時候應該選擇手洗、機洗、還是乾洗？多久要洗一次？甩線或起毛粒的話應如何保養？轉季收納前又有哪些注意事項呢？《有線生活》下文整理了澳洲著名羊毛公司Woolmark Company有關羊毛衣服的16大保養需知。

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羊毛衣服只在每年冬季的短短兩至三個月出動。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【1】羊毛衣服要分清

清洗羊毛衣服前，我們應將深淺色衣物分開，避免顏色互相沾染。而羊毛產品一般有兩種，一種未經處理，一種經過防縮處理，兩種都可以選擇手洗／乾洗；而經過防縮處理的羊毛產品更可以放入洗衣機清洗。

我們應將深淺色衣物分開，避免顏色互相沾染。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【2】機洗羊毛衣服正確方法

如想使用洗衣機清洗羊毛衣服，應使用洗衣機中的「羊毛洗滌」設置，此模式通常會在40°C下輕柔洗滌。如果洗衣機沒有羊毛洗滌模式，請使用「冷水洗滌」或「洗滌精緻衣物」模式，切勿使用熱水。

如想使用洗衣機清洗羊毛衣服，應使用洗衣機中的「羊毛洗滌」設置。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【3】手洗羊毛衣服正確方法

手洗羊毛衣服前，先將羊毛衣服翻過來，在大約 30°C的乾淨溫水中，加入溫和的洗衣液手洗。羊毛衣服浸泡約10分鐘後，用溫水徹底沖洗，再用冷水沖洗一次便可。

手洗羊毛衣服前，先將羊毛衣服翻過來。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【4】羊毛衫每個月／每季洗一次

羊毛纖維本身含有天然抗污垢及抗菌功能，不容易產生污漬，所以不需要經常清洗。 如果有需要，每個月甚至每季清洗一次已經足夠，而清洗前應先參考洗滌護理標籤。

羊毛衣物每個月／每季清洗一次已經足夠，而清洗前應先參考洗滌護理標籤。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【5】羊毛衣服應平放晾乾

由於晾乾或在衣架上晾乾，可能會令針織衣服因當中水分的重量而拉長變形，因此應將羊毛衣物平放在淺色／白色的毛巾上晾乾。晾乾時，用手輕輕揉捏和拉平毛衣至理想形狀，並盡可能去除摺痕或皺褶，然後讓衣服自然風乾。注意，請確保毛巾沒有掉毛情況。

應將羊毛衣物平放在淺色／白色的毛巾上晾乾。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【6】晾曬時要避免陽光

晾曬羊毛衣服時緊記應避免陽光直射、靠近窗邊陽光、直接加熱等情況，亦應避免用暖風機晾乾。暖風機會令羊毛衣物快速乾燥，並導致衣服顏色改變和損壞。

晾曬羊毛衣服時緊記應避免陽光直射。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【7】熨燙時應只用蒸汽

一般來說，羊毛衣服並不需要熨燙，若是光滑的面料，那麼衣服可能熨燙後會更好看。使用熨斗時應注意，壓羊毛應只使用蒸汽。如果可以，將熨斗調較至羊毛模式，避免在織物完全乾燥時熨燙它造成破壞。

使用熨斗時應注意，壓羊毛應只使用蒸汽。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【8】清洗後應如何收藏？

梭織羊毛服裝例如西裝外套，應掛在成型或帶有墊襯的衣架上；而針織毛衣則應輕輕折疊好，存放於抽屜／衣櫃中。

梭織羊毛服裝例如西裝外套，應掛在成型或帶有墊襯的衣架上。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【9】羊毛衣服都要充分休息

和我們一樣，羊毛衣服都需要充分休息。我們穿著同一件毛衣的時間距應不少於24小時，這樣可讓羊毛纖維有足夠時間恢復自然彈性，回復到原始形狀，減少變形。

我們穿著同一件毛衣的時間距應不少於24小時。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【10】 羊毛衣服沾上污漬應該如何處理？

由於羊毛纖維中的鱗片有防水作用，理論上衣服不易沾上污漬。若衣服濺上污漬，一般都會在毛衣表面形成水珠，立即用乾淨紙巾吸走便可。但如果污漬已經滲入衣服，建議使用羊毛專用洗滌劑清洗。

如果污漬已經滲入衣服，建議使用羊毛專用洗滌劑清洗。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【11】羊毛衣起毛粒如何解決？

毛衣起毛粒是由於衣服不斷受到磨擦，令纖維露出然後結成我們所看到的「一粒粒」。一般使用的剪刀／毛粒機都便可以去除毛粒，但要注意過程中，剪刀／毛粒機刀口都必須打平，以免破壞毛衣，最後可用膠紙將毛粒黏起去掉。

一般使用的剪刀／毛粒機都便可以去除毛粒。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【12】 羊毛衣甩線處理方法

大家有沒有試過穿毛衣時，不小心在路上勾到尖物甚至自己的指甲而導致甩線？如果是輕微的甩線，可以嘗試用針將勾線部分小心地塞回毛衣中。但如果甩線情況嚴重，甚至已經造成穿孔，建議找專業技師處理，以免自己「越補越錯」破壞衣服。

如果甩線情況嚴重，甚至已經造成穿孔，建議找專業技師處理，以免自己「越補越錯」破壞衣服。 （Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【13】毛衣被拉長／變形不用擔心！

其實羊毛本身具天然彈性，如變形不嚴重，將衣服放置一段時間便會回復原狀。另一個做法是先平放衣服，再用蒸氣去蒸薰毛衣的變形位置，便可回復原形。倘若毛線過份變形，便可能需要再買一件新毛衣了。

如變形不嚴重，將衣服放置一段時間便會回復原狀。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【14】每次穿後刷走羊毛西裝灰塵

羊毛西裝對於上班族來說可說是冬天必備，想保養好它，可先購入一把質量好的衣服用毛刷。每次穿著西裝後，利用軟毛刷縱向輕刷它的表面。這樣做能夠去除沾附在羊毛西裝上的灰塵和微粒，避免長期積聚形成污漬和產生異味，甚至令羊毛面料表面變得暗淡無光。

每次穿著西裝後，利用軟毛刷縱向輕刷它的表面。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【15】轉季收納羊毛衣服前一定要洗乾淨

由於衣物上的食物污漬和油脂會招來蛀蟲，所以在收納前必須先確保服裝已清洗乾淨並晾乾後。建議在收納位置放入衣物防蛀劑，再放入收納袋、真空袋或儲物箱內保存。

在收納前必須先確保服裝已清洗乾淨並晾乾後。（Unsplash圖片）

羊毛衣服保養需知｜【16】布質收納袋更通風 防止衣服變黃

雖然將羊毛衣服放進密封的真空包裝袋，不僅可以保護衣服，更能為衣櫃騰出更多空間，但由於密封空間下，衣服不能夠透氣，致使經常會積聚水分。相較真空袋，薄薄的布質收納袋更能讓衣服透氣通風，防止它們在存放時變黃，還可防止蟲蛀。而羊毛衣服應折疊放進布質收納袋，這樣有助於在存放時保持其形狀。

（全文完）

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