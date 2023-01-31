一線搜查｜直擊運輸署排隊黨如何吸金、即場招客　市民：冇咗排隊黨可能15分鐘就走得

車牌、續牌、考牌｜運輸署牌照事務處長期有長長人龍排隊辦手續，免費電視77台節目《一線搜查》報道，人龍中有不少都是「排隊黨」，他們日日長駐收費代客辦手續，有市民不滿說：「就係因為呢批排隊黨，我要額外付出更多排隊時間去續牌、去申請牌照。」

預先準備椅子，手持大疊表格，是排隊黨標記。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

市民排隊輪候3小時

到運輸署排隊辦手續，動輒要3小時，公務員事務局前局長聶德權早前都在社交媒體發文表示，為申領國際駕證他排隊3小時。之所以大排長龍，除了因為需求大、人手不足，也有人質疑與排隊黨有關，市民林先生（化名）便向《一線搜查》投訴，去到牌照事務處目測有60至70人排隊續牌，至於報名考試的人龍也有40至50人。他估計，人龍中有三分二人是排隊黨，他們都會自備椅子，手持大疊表格，一望便知。

更多熱門文章

毒舌大狀丨失血過多千萬別大量飲水 中醫解構「低滲性脫水」可致命｜附2大處理步驟

男身份證英文字母A-Z有特別意思 點解L、T字頭超罕見？數字排列有意義？一文拆解隱藏密碼

採訪隊一到牌照事務處，很快便有「阿姐」主動搭訕提供代辧服務。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

代理辦證收費「海鮮價」

採訪隊早前去到長沙灣牌照事務處，很快便有一位「阿姐」主動搭訕，查詢是否辦理續牌：「我哋幫你代辦，今日一定做到。你住邊度送返俾你哋，收100蚊手續費啫。」據了解，100元手續費是「海鮮價」，天天不同，由100元、150元、200元都有。「阿姐」還推介教車師傅，表示可由學車到考試提供一條龍服務。

採訪隊再去到金鐘牌照事務處，這裡輪候人數更多，排隊黨同樣多，一位「阿姐」便利用大量表格和手拉車，霸佔了一張供公眾填表格的桌面。她負責收訂單和填表，與人龍中的同伙經常交換文件或訊息。採訪隊又遇到另一位「阿姐」，她表示如即日辦得到證收費200元，如果要明日才辦得到（因人太多）更要收300元。她又乘機推銷保險服務說：「身份證、地址及保險，3樣嘢都可以WhatsApp，使唔使我哋幫你買保險？」

由於每人可遞交5份表格，即一位「代辦」阿姐辦理手續所需時間，是普通一位市民5倍。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

市民不滿「代辦」阿姐引致長時間輪候

現時運輸署容許他人代辦手續，因此排隊黨「阿姐」並沒有違法，但林先生認為「佢哋利用咗政府公營漏洞去自肥，咁呢個係唔啱嘅」。林先生又表示，排隊黨每次辦理5張表格，即1人所花時間是其他人的5倍，因此假如沒有排隊黨，自己辦理手續的流程便會加快，「就係因為呢批排隊黨，我要額外付出更多排隊時間去續牌、去申請牌照。」他又指運輸署職員「100%知道」卻沒有理會。

事實上，運輸署針對排隊申請服務有訂明規則，包括排隊前必需填妥表格和齊備文件；不可於隊列中逗留或等候他人遞上表格；不可向排隊人士遞上申請表格；不可插隊等。然而，就採訪隊所見，除了沒人插隊外，其餘規則代辦「阿姐」都沒有准守，職員和保安員也沒有理會。

運輸署回覆稱，因應需求准許申請人委託代理人向牌照事務處遞交申請，每人每次最多只可提交5份申請，如有人在牌照事務處兜售生意或派發宣傳物品，可被職員或保安人員要求離開。有關運輸署牌照事務處排隊黨吸金運作，可於網上重溫《一線搜查》第151集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

推薦閱讀