一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚

免費電視77台節目《一線搜查》報道，青衣灝景灣小業主上月底收到管理公司信件，才知道原來一直被錯收管理費長達20年，但管理公司卻拒絕賠償。法團主席李永權表示：「我都覺得震驚，冇理由有啲咁嘅失誤，我覺得係一個專業嘅錯誤嚟。」

灝景灣共分三期，合共十幢住宅大廈。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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管理費1、2期收少 3期收多

灝景灣第三期業主Z小姐（化名）向《一線搜查》表示，去年12月收到關於調整管理費信件，內容提到過去20年一直計錯管理費。管理公司解釋，錯收原因是管理費應以大廈公契「管理單位」份數計算，卻誤以單位之「建築面積」方法計算。

灝景灣共分3期，有10幢住宅大廈，共2824戶，第1期與第2期即1至7座，過去20年都少交了管理費，而第三期8至11座住客，則多交了管理費。Z小姐表示，管理公司信件上字眼含糊，令不少小業主以為並不嚴重，然而實際上每單位每月多收約100元，20年來便已多收了2.4萬元。

根據《建築物管理條例》，業主要攤分管理費，是以大廈公契定明的業權份數計算。灝景灣2003年時減收管理費時，轉用了以建築面積去計算，從此錯收管理費。

第三期住戶原來一直被多收管理費。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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1月起要加管理費

收錯20年管理費令小業主感到錯愕之際，管理公司更提出1月起加管理費6.8%，Z小姐表示：「如果你計錯數，你點保證將來嘅日子唔會錯落去？咁我哋咪想佢公開文件，證實你哋盤數清清楚楚，咁大家咪安心合作落去。」

12月尾時，一群小業主自發向全屋苑業主派發聖誕卡，希望通知住戶關注事件，最後管理公司報警收場。1月初，小業主與法團和管理公司代表開會跟進，但管理公司不停拖延會議，擾攘一輪後，終於坐低開會，席間有人提出在解決錯收管理費問題前，應暫緩加管理費，但管理公司拒絕。

管理公司拒絕暫緩加管理費及賠償。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團主席：我哋係企業主嗰邊

對於計錯管理費，法團主席李永權表示：「我都覺得震驚，冇理由有啲咁嘅失誤，我覺得係一個專業嘅錯誤嚟。」至於有小業主要求撤換管理公司，李永權表示只要有50%住戶贊成即可推動，形容「都唔係我決定」，又說：「我哋係企業主嗰邊。」

管理公司拒賠償

管理公司回覆法團稱，每年管理費透明公開，管理費的差異於法理下被視為『雙方默許之成規』，住戶知情下不構成可追溯權利。管理公司又對法團指控「疏忽」表示無奈，不認同需要賠償，又引述法律意見指出，根據過往案例及法律原則，各業主對過往多付或少付之管理費，並不具備追遡之權力。

大律師李健志表示，過往案例只是參考，是否有追討空間，要視乎每個個案有沒有獨特案情，或事實證據上哪方面出錯。由於涉及金額不超過7.5萬元，住戶可考慮入稟小額錢債審裁處。有關青衣灝景灣錯收管理費全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第153集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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