一線搜查｜回收利是封1.1萬個　還有大量紙袋和餐具　「掃塑」發起人盼市民學識Say No

掃塑、走塑｜農曆新年剛過去，有環保團體回收利是封，希望做到循環再用，減少浪費。免費電視77台節目《一線搜查》訪問「SOU SOU掃塑創辦人」Mei，她最近回收了1.1萬個新淨利是封，還有大批外賣餐具、紙袋、盆菜盤、和保溫袋。她希望市民能夠反思：「喺我未擁有呢個袋、呢個餐具前，係咪要合適哋Say No？」

Mei（啡色外衣）早前發起回收活動，獲得不少市民支持，她形容反應超乎預期。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

新增回收外賣餐具和紙袋

「SOU SOU掃塑」創辦人Mei今年第二次自發回收新年物資，回收得來物資會轉交其他機構重用。去年她只回收盆菜盤和保溫袋，今年增加回收種類，包括利是封、外賣餐具和紙袋，Mei解釋：「揀呢五樣嘢係因為知道呢五樣嘢，好容易喺好多家庭入面囤積咗喺度。」

捐出餐具和利是封的市民羅小姐表示：「我覺得好好……因為儲好多喺屋企都冇用，掉又可惜。」另一位市民陳小姐表示：「拎啲保溫袋嚟，係因為佢哋之前係會俾呢度附近啲小店，送飯、派飯俾啲老人家，有人用得著我覺得係件好事。」

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Mei收集物資並整理後，會轉交到其他機構循環再用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

多人捐贈令Mei心情矛盾

最近Mei回收了1.1萬個利是封，還有60個購物袋，紙袋約700個，以及一批即棄餐具和盆菜盤。Mei留意到有超級市場設置了環保購物袋回收架，Mei便將收到的購物袋帶到超市，放到架上供忘記帶購物袋的人取用。她又會將紙袋和購物袋，送到願意合作的小店供店方使用，至於盆菜盤則會送給非牟利動物義工組織。

Mei形容回收量超乎預期，不過同時心情矛盾，她解釋「正如我哋平時上門回收塑膠一樣，見到好多（回收物）覺得真係好，佢哋（市民）攞嚟做回收，唔會掉去垃圾桶，但見到太多（回收物）又覺得咁咪即係好多人繼續用緊，咪又係做唔到減廢嗰樣嘢？」

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Mei會將回收到的環保購物袋帶到超市，放到架上供人免費取用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

盼市民學懂Say No

Mei對市民踴躍送出物資感到高興，但同時希望大家不要倚賴回收活動，她說：「大家要諗一諗，何解我哋會咁多嘢拎出嚟捐俾人哋？點樣得返嚟嘅呢？……喺我未擁有呢個袋、呢個餐具前，係咪要合適哋say no？」有關Mei的回收工作和理念，可於網上重溫《一線搜查》第165集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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