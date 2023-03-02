一線搜查｜粉嶺女子追巴士衝馬路捱的士撞飛　爬起身後繼續追　網民：真係值得咩？

粉嶺華心邨昨日（1日）發生一宗疑因追巴士導致的交通意外。日前網上流出一段車cam片，一名女子疑因心急追巴士，跑出馬路時被駛至的士撞倒，女子飛彈上車頭後，再翻滾墮地，惟她立即爬起身來，拍一拍手上的沙塵，便即繼續跑過對面馬路追巴士。片段引起不少熱議，很多網民大呼驚險，並指「趕還趕吖，命仔緊要呀。」

一名女子懷疑心急追巴士，跑出馬路時被駛至的士撞倒。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

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的士收掣不及

車cam片段可見，事發為昨日（1日）上午11時28分，地點位於粉嶺華心邨，一名穿著牛仔褲、孭背囊的女子，突然從邨口跑出，直奔向對面馬路的巴士，沿途一邊揮手，估計正在追截巴士。當時有一輛專線小巴正駛近，小巴司機看到女子狂奔，及時煞停。惟女子疑被小巴阻擋了其視線，未有留意到小巴後面仍有一輛綠色的士駛近，當她再跑出去時，的士已駛至，收掣不及將她撞倒。

一名穿著牛仔褲、孭背囊的女子，突然從邨口跑出。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

女子未有留意到小巴後面仍有一輛的士駛近，當她再跑出兩步時，遭的士撞到。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

網民：用生命嚟追巴士

女子被的士左邊車頭撞倒，飛彈上車頭後，再翻滾落地，惟她似乎沒有受傷，立即站起來，拍一拍手上的塵埃，然後便繼續朝巴士方向跑走。而對面線另一輛藍色私家車司機見狀，亦減速停下來讓路。整段車cam片僅11秒，最後未知女子有否成功登上巴士。而上載片段的網民則留言指「用生命嚟追巴士，好彩係的士撞你咋。」

女子被的士左邊車頭撞倒，飛彈上車頭後，再翻滾落地。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

女子站起來，繼續朝巴士方向跑走。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

網民高呼驚險：命仔緊要呀

此片段在網上瘋傳，不少網民表示相當驚險，又認為事主太心急，「趕還趕吖，命仔緊要呀」、「妹妹小心啲啊，睇到個心離一離，依次受教訓要好好記住，小心馬路如虎口，真係會好嚴重㗎」、「好心痛，我時常提個女過馬路一定唔可以跑。」

有人亦指事主沒有受傷實屬好運，「好彩係側撞，推斷係少少跌傷，如果再遲啲正面撞嘅話，佢就真係上唔到車，要抬上車了。」有人則大罵事主：「走咗咪下班車囉，人走咗就下世㗎啦」、「每年好多人因為咁無命㗎！真係值得咩？」

此車cam片段在網上瘋傳，引起很大迴響，不少網民表示相當驚險。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)＠FB）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致並非該車輛司機的人身體受傷，該車輛的司機必須停車。如該意外涉及任何人（包括司機）受傷，該司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第3級罰款（10,000元）及監禁12個月。

（全文完）