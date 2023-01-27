滙豐范卓雲：受惠內地經濟復蘇 港股中長線「高處未算高」

【有線財經】港股近月強勢反彈，滙豐環球私人銀行認為，內地經濟將在第二季顯著復蘇，並帶動中資股的盈利預測，令港股有進一步的上升動力。

受惠內地重啟經濟，以及聯儲局放慢加息步伐，港股在近三個月出現強勁的反彈勢頭，累升幅度近八千點。不過滙豐環球私人銀行的范卓雲接受本台《財智．商傳》訪問時指，中長線而言，港股「高處未算高」。

滙豐環球私人銀行亞洲區首席投資總監范卓雲：「暫時恒指的預測為22810點，反映目前盈利狀態，我們預計今年渡過第一季最困難、最波動的困難時期，由第二季開始，中國的消費會有較明顯復蘇，會帶動市場對中資企業的盈利預測，應該會有進一步上調。」

她預計內地首季經濟會出現倒退，第二季隨著疫情見頂並紓緩後，經濟會重新發力，全年增長有望重返5%，主要由消費復蘇所帶動：「我們目前的預測，過去三年(內地)家庭儲蓄累積了6.6萬億人民幣，亦會支持今年中國的消費增長，可望重返疫情爆發前水平。」

目前市場對美國息口預期的走向，會繼續利好港股，范卓雲認為利率將在第一季見頂，不過減息未必會在今年出現：「美國的勞工市場仍然很穩健，失業率接近歷史低位，而且美國的工資增長仍然穩定地持續，即是核心通脹依然會停留在高於聯儲局2%的目標，換言之今年內很快地減息，空間比較窄。」