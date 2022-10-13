一線搜查｜類鼻疽預防懶人包　惡菌打風暴雨後散播　病徵有哪些？會人傳人？4類人最高危

類鼻疽爆發｜過去3年香港一直受到新冠肺炎影響，最近疑似出現一種新的致命病菌傳入社區—類鼻疽。衞生防護中心指，本港2022年共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，當中6人不幸離世。當局表示，類鼻疽的感染個案通常在颱風或暴雨過後出現，《一線搜查》下文整理了類鼻疽常見病徵、4類高危人士、潛伏期等詳情，並提供7個預防貼士。

最近疑似出現一種新的致命病菌傳入社區，那就是類鼻疽。（istock圖片）

深水埗成重災區

醫管局資料顯示，截至昨日（10月12日）香港今年共接獲29宗人類感染類鼻疽個案，患者年齡介乎42至93歲，大部分病人患有長期病患及免疫力弱，居住地點遍布觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺，而重災區則是深水埗區，共有20宗個案，2022年累計6人死亡。

重災區是深水埗區，共有20宗個案。（Unplash圖片）

什麼是類鼻疽？

根據衛生署資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳洲北部較盛行，類鼻疽的潛伏期通常為2至4星期。現時全球均未有針對類鼻疽的預防疫苗，一般會使用抗生素治療，而一些慢性感染則可能需要較長時間治理。

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。（Unplash圖片）

類鼻疽常見病徵

類鼻疽可透過接觸患者的血液或體液傳播，常見病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。嚴重的話會引致身體局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染。

類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛等。（Unplash圖片）

類鼻疽颱風或暴雨後散播

衞生防護中心指，類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。由於颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌就會有機會暴露於地面，並隨強風或暴雨散播，因此我們可能會通過接觸受污染的土壤和水源、吸入受污染的微塵或水滴、飲用受污染的水而感染到類鼻疽。

類鼻疽伯克氏菌會隨強風或暴雨散播。（istock圖片）

類鼻疽4類高危人士

衞生防護中心表示類鼻疽病菌人傳人的情況非常罕見，不易造成大型爆發，市民不必過分擔心。但特別提醒以下4類高危人士受到感染的風險會較高，請提高警惕、以防受感染！

4類高危人士包括：

1. 長期病患者（包括患有糖尿病、肝病、腎病、肺病、癌症或免疫功能受損人士）

2. 醫護人員

3. 從事農務人士

4. 實驗室工作人士

4類高危人士受到感染的風險會較高。（《機智醫院生活》劇照）

7個預防貼士

由於現時未有針對類鼻疽的預防疫苗，衛生署建議市民採取以下7個措施預防感染

1. 若有機會接觸土壤或泥水，應穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴。

2. 抵抗力差人士、長期病患包括糖尿病、慢性腎衰竭患者，應避免赤腳踏於污泥或污水中。

3. 應避免在暴風雨後接觸受污染的土壤。

4. 如接觸受污染的水或土壤後，應盡快清洗或淋浴。

5. 皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷的人士，應盡快清潔和清理傷口並以防水敷料覆蓋，若接觸到受污染的水或土壤，亦應盡快清洗乾淨。

6. 不要飲用未經煮沸的水。

7. 參與本地／海外水上活動應避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）。

（全文完）

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