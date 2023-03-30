一線搜查｜社企「民社相寓」被指違法改建劏房、交還爛樓兼欠租　長者業主：係噩夢嘅開始！

據免費電視77台節目《一線搜查》報道，有長者業主控訴名為「民社相寓」的社企，指該機構租用其單位後非法改建劏房，導致滲漏，被法庭判決要交樓時，又疑惡意破壞單位，而且至今仍欠交管理費及租金約3.8萬元。該長者業主形容，與「民社相寓」訂立租約「係噩夢嘅開始」。

洗先生形容與「民社相寓」訂立租約「係噩夢嘅開始」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

聲稱要經營「良心劏房」

業主冼先生於節目中表示：「我覺得佢係欺騙老人家，專係搵我哋呢啲年紀大嘅，諗住好心，就自己做咗壞事……係噩夢嘅開始，我好耐都冇瞓過一個好覺！」令到冼生「無覺好瞓」的是自稱社企的「民社相寓」，該團體成立於2017年底，聲稱以「中間人」角色，承租丟空物業，進行簡單裝修後，成為有獨立廚廁的「良心劏房」，再轉租給有需要人士。

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冼先生表示，當年地產經紀介紹「民社相寓」與其接洽，講解理念，希望可以「平租」單位。冼先生稱認同其貢獻社會理念，於是以1.25萬元月租，租出其筲箕灣一個唐二樓約600呎單位，較當時市價1.5萬元月租為低，並於2018年簽下6年租約。

單位內出現明顯滲漏。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

違法改建4間劏房

冼先生表示，當時要求「民社相寓」改建劏房時，必需得到屋宇署許可，也要向他提供圖則，對方亦承諾如有漏水問題，必須處理妥當為止。但數年來「民社相寓」一直沒有交出圖則，冼先生於是自行向屋宇署申領圖則，發現「民社相寓」的圖則顯示將單位劏成3間房，但實際上卻劏成4間房，導致後樓梯被納入在其中一間劏房內，其他劏房住客逃生無門。

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除了逃生樓梯被擋，單位劏成4間房後，還造成嚴重漏水、滲水問題。冼先生表示，約一年前收到大廈法團通知，指其單位漏水，影響大廈信箱。他親身了解後，證實確有漏水問題，更擔心會影響到樓下海味店，要負責巨額賠償，因此擔心得經常失眠。

洗先生收回單位後，發現多處嚴重破爛。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「民社相寓」仍然欠租

冼先生最後入禀土地審裁處，要求中止合約，收回物業，獲法庭判勝訴，「民社相寓」需要即時交還單位。然而，冼先生表示，對方尚欠交租金和管理費約3.8萬元，當他收樓時驚見單位疑被人惡意破壞，更有劏房戶未遷出。 冼先生曾經報警求助，但警方不受理，着他以民事方式索償。

冼先生表示，自從法庭判「民社相寓」必需交還單位後，「民社相寓」便沒有現身與其接觸。有關洗先生的遭遇詳細情況，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第193集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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