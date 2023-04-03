一線搜查｜餐廳茶壺有兩片發霉檸檬　食客呻投訴困難重重：政府點解設咁多障礙？

食物安全｜網上不時有人發現食肆的餐飲中有曱甴，有市民則是遇到兩片發霉至黑色的檸檬。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，觀眾S先生於一間連鎖餐廳的茶壺中，竟發現兩片發霉檸檬，而他之後的投訴經歷更是一肚氣。

S先生於一間連鎖食店的茶壺中，竟發現兩片發霉檸檬。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

發霉檸檬水已飲落肚

「當時我同朋友倒咗兩杯水出嚟，發覺『咦？點解一點點嘅？』，但係我哋當時已經飲咗落肚。」S先生上月初和朋友到一間連鎖餐廳食飯，在茶壺內發現兩片發霉變黑檸檬。S先生當時隨即向經理投訴，他引述經理表示，該批茶壼於2022年10月購入，專用作檸檬特飲，因此他懷疑兩片檸檬有可能一直在茶壺內。

「即係話佢（餐廳）係喺咁多個月以嚟，都冇洗過壺，先至可以令到佢（檸檬）喺入面發霉啦，有咁嘅濕度、溫度，先可以發到咁黑啦。」S先生形容當時經理反應顯得詫異及不好意思，因此免除了餐費，但S先生說：「我嚟食嘢唔係想免費，係想食安全嘅嘢。」

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食環署人員8日後才登門收取樣本。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

食環8日後才收取樣本

S先生表示，為免其他食客再中招或者其他餐廳重蹈覆徹，覺得作為一個市民，不能「貿貿然走咗去」，於是帶走兩片發霉檸檬。S先生翌日就事件再次致電餐廳經理，但經理態度180度改變，表示已問過員工，員工表示有清洗茶壺，並沒有發現發霉檸檬。S先生問如果要求診及做檢查，餐廳會否負責，該經理表示不會負責，又叫S先生可以報警或報食環署。

事實上，S先生於事發當天曾致電食環署，但無人接聽，於是致電1823，但致電多次才有人接聽，而其時他已離開該餐廳。翌日S先生收到食環署職員聯絡，表示需要S先生配合食環署舉證工作。最終S先生將發霉檸檬放在雪櫃存放8日後，食環署人員才登門收取樣本及要求S先生填寫供詞。

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然而，食環署人員收取樣本四日後，致電S先生表示，由於發霉檸檬「擺太耐」，樣本不建議作化驗。S先生表示：「點解罰則會咁輕？同埋又要搞咁多嘢，又要上堂、又要排期，又要做咁多工作、化驗咁樣，到頭來原來食肆係可以逍遙法外……我哋作為一個受害者、一個小市民，想將呢啲不法同埋唔守規矩嘅食肆，得到一啲應得懲罰，但政府部門點解要設咁多障礙？點解咁多掣肘？令到成件事咁複雜呢?」

S先生籲市民別因小事而退縮。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

根據《食物業規例》，違反與食具衞生相關條文，最高可被罰款1萬元及監禁3個月。S先生表示，即使成功檢控該食肆，罰款往往只是數千元，對大集團來說「濕濕碎」，因此他才聯絡《一線搜查》，他說：「想將呢啲小事講俾全港市民聽，唔好因為呢一啲小事而退縮，一定要講俾大家聽，正視呢個問題，當所有市民都挺身而出，舉報呢啲咁不公嘅情況，我相信政府唔會咁無視呢啲所謂嘅『小事』。」全部內容可於網上重溫《一線搜查》第195集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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